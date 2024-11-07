Antalya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Dokumapark'ta yapılan toplantıda, ekim ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekimde 241 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 381 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 42'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 11 bin 530 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 95'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 602 bin 426 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik bin 176 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 329 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 86'sının tutukladığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 11 operasyonda 8 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 65 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 14 bin 774 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 82 farklı uyruklarda kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 26 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 80'inin tutuklandığını 71'inin de adli kontrol şartıyla 86'sının serbest bırakıldığını ve 4 firarinin arandığını vurguladı.

İl genelinde ekim ayında 2 bin 552 trafik kazası meydana geldiğini ve 7 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 110 bin 808 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 759 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise ekimde 4 bin 105 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, 107 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanuna muhalefetten 2 tekneye ceza yazıldığını, 4 arama kurtarma ve 5 tıbbi tahliye görevinde toplamda 11 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü İlker Arslan katıldı.