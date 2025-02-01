Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama, Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasında başlayacak ve akıllı kavşak sistemleri ile desteklenecek.

01.02.2025 13:43
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulaması UKOME'den geçti. İlk etap, Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasında başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şeridi kararı, UKOME Toplantısı'nda kabul edildi. Alınan karara göre, ana arterlerde otobüslerin sağ şeridi kullanması zorunlu olacak. Bu şeridi kullanan toplu taşıma araçları yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyecek. Uygulamaya etap etap geçilecek. Uygulamanın ilk etabı, Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasında ve bu istikamette başlayacak.

Akıllı kavşak uygulaması yapılacak

Güzergahtaki iki adet sinyalize kavşakta akıllı kavşak uygulaması yapılacak. Tramvay araç geçişini kesmeyecek, Samanyolu Kavşağı Turgut Reis Caddesi sola dönüş araç verileri düşük olduğundan kapatılarak buradaki sinyalizasyon iptal edilerek araçların direkt geçişi sağlanabilecek. Otobüslerin bu hattan geçişi düzenlenecek, otobüslerin peşpeşe bu hatta girmesi önlenecek.

Emniyet ve Zabıta, etkin önlemler alacak

Alt geçitleri kullanan otobüsler yoğunluk oluşmaması ve uygulamanın ilk başlangıçta mağduriyet yaratmaması için aynı anda değil, belli sayılarda sağ şeride yönlendirilecek. Servis araçları bu güzergahta toplu taşıma durağını kullanmayacak, servis araçları her yerde durup yolcu indirip bindiremeyecek. Servis araçları için bekleme yapmaksızın indirme bindirme yerleri belirlenecek. Emniyet ve Zabıta görevlileri, yasak parkı önlemek için etkin önlemler alacak. Uygulamayla yoğun saatlerde dört şeridi kullanılabilen bu hattın sekiz şeridinin kullanılması, toplu taşımanın hızlanması, şahsi araç kullanımının da akışkan hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı - Son Dakika

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