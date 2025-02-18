Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulamasına başladı. Otobüsler, sağ şeritten yoğunluk yaşamadan kesintisiz ilerleyebilecek.

18.02.2025 12:13  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafikte halk otobüslerine özel şerit uygulaması başladı

Otobüsler, kendilerine ayrılan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerlemesi amaçlanıyor

Antalyaspor - Sağlık Müdürlüğü kavşağına da uygulama gelecek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulamasına başladı. Otobüsler, kendilerine ayrılan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da son yıllarda trafiğe kayıtlı araç sayısının artması ve yoğun göçle birlikte trafik zaman zaman yaşanan yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla yeni uygulamaları hayata geçiyor. Bu kapsamda halk otobüsleri için zorunlu sağ şerit uygulaması başladı.

Sağ şeritler boyandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki en sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılamaz olması ve halk otobüslerin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı trafiğin kilitlenmesine çözüm olarak yeni uygulamasını hayata geçirdi. Trafiğin en yoğun olduğu doğu ve batı yönde trafik akışında Mevlana Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı ve ana arterlerde toplu taşıma araçları artık sağ şeritten gidecek. Geçişleri hızlı sağlamak amacıyla sağ şeritler boyandı ve bilgilendirme tabelaları kondu.

"İlk etap uygulaması başarılı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarılı şekilde hayata geçtiğini söyleyerek, "İlk etap olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağına kadar tüm otobüsler sağ şeridi kullanmaya başladı. Sürücüler için bilgilendirici tabelalar ve şerit boyama çalışmaları yapıldı. Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. İlk etap başarılı şekilde geçiyor. Otobüslerin özellikle pik saatlerde trafiğe takılmadan hızlı geçişleri de sağlanmaya başladı. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyorlar" diye konuştu.

"Pasif şeritler aktif hale geldi"

Ana hat üzerinde parklardan dolayı bir şeridin pasif durumda olduğunu belirten Şengül, "Günlük 200 bin aracın geçtiği kentin önemli bir hattı. Gün boyu yaklaşık 100 aracın bu hat üzerine park ettiğini görüyoruz. Bu parklanmadan dolayı pasif durumdaki şerit aktif hale gelecek. Vatandaşların artık ara sokaklarda veya iç noktalarda parkları kullanarak araçlarını durdurmaları zorunlu hale gelecek. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri ve Toplu Taşıma Denetmenleri tarafından yoğun bir şekilde bu parkların engellenmesi için çalışıyor. Kısa süre içerisinde ceza uygulamalar da başlayacak."

Nurettin Şengül, Güllük Kavşağında yapılacak çalışmayla Antalyaspor Kavşağına kadar otobüslerin sağ şeridi kullanabileceğini kaydederek, "Güllük Kavşağı ana geçide kapalı ama çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde Güllük Caddesini açacağız ve Antalyaspor Kavşağı'na kadar otobüsler sağ şeridi kullanabilecek. Antalyaspor Kavşağı'na kadar önce sağ şerit sonra da karşı geliş istikamette uygulama başlayacak. Devamında Mevlana - Meydan arası, Antalyaspor Kavşağı ile Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı arasında uygulamalar devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Antalya, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.