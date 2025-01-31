Antalya'da Halk Otobüslerine Özel Şerit Uygulaması Başlatılıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulaması başlatıyor. Uygulama kapsamında ana arterlerde sağ şerit yalnızca otobüslere ayrılacak ve toplu taşıma araçları trafik yoğunluğa takılmadan ilerleyebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan araç sayısı ve yoğun göç ile birlikte trafikte yaşanan sorununu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı kavşak uygulamaları, kavşak düzenlemesi ve şerit genişletme çalışmalarıyla trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Antalya'nın doğu ve batı yönde trafik akışının en yoğun olduğu Yüzüncü Yıl Bulvarı ve ana arterlerde toplu taşıma araçlarına özel şerit uygulamasına geçilecek.

"Kaza veya ani tıkanmalara karşı anlık müdahalelerde bulunacağız"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda 8 şeritli bir yolun olduğunu ancak sağ şeritlerdeki parklar nedeniyle iki şeridin az kullanıldığına dikkat çekti. Trafik akışının ağırlıklı olarak alt geçitlerden sağlandığını belirten Nurettin Şengül, "Şarampol, Güllük ve Falez altgeçitlerin üstündeki kavşaklarda akıllı kavşak düzenlemesi yapacağız. Geçişleri hızlı sağlamak amacıyla sağ şeritleri boyayarak sadece toplu taşıma araçlarının kullanmasını sağlayacağız. Böylelikle otobüsler trafiğe takılmadan hızlı bir akış sağlanacak. Alt geçitlere kamera takacağız. Kaza veya ani tıkanmalara karşı anlık müdahalelerde bulunacağız" dedi.

"Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda 8 şeridin aktığı bir yol olacak"

Ana arterlerde bilgilendirme tabelalarının olacağını aktaran Başkan Şengül, "Ana arterlerde bir kaza olması halinde bilgilendirme yaparak, alternatif yolları kullanmalarını sağlayacağız. Yaptığımız analizlerde Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki bir sıkışıklık veya şerit değiştirmeler neticesindeki trafik bir zincir halinde Burhanettin Onat Caddesi'ne kadar etkileniyor. Bu çalışmaları altyapısını hazırlayarak sırayla yapacağız ve Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda 8 şeridin aktığı bir yol olacak. Toplu taşıma araçlarını hızlı ulaşımı sağlayarak, toplu taşımayı özendireceğiz" diye konuştu.