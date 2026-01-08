Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 Yılında Çocuklara 773 Bin 400 Litre Süt Desteği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek nesillerin sağlıkla yetişmesi ve çocukların doğal sütle buluşması amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği "Halk Süt Projesi" sürüyor. Proje ile 2025 yılında 773 bin 400 litre süt desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 2020 yılında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, Antalyalı minikler için besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 773 bin 400 litre sütle çocuklara besin desteği verdi.

Aylık 8 litre süt desteği

Proje kapsamında 2-5 yaş arasındaki her bir çocuk için aylık 8 litre süt desteği sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde 11 bin 422 çocuk, projeden faydalandı. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor.

Online başvuru

Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan "antalya.bel.tr" adresinden başvuru formunu doldurarak online başvuru gerçekleştirebilecek.