Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 Yılında Çocuklara 773 Bin 400 Litre Süt Desteği

08.01.2026 12:22  Güncelleme: 13:21
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi ile 2025 yılına kadar 773 bin 400 litre süt desteği sağladı. 2-5 yaş arası her çocuğa aylık 8 litre süt veriliyor. Proje, ailelerin online başvuru ile çocuklarına ücretsiz süt ulaştırıyor.

Aylık 8 litre süt desteği

Proje kapsamında 2-5 yaş arasındaki her bir çocuk için aylık 8 litre süt desteği sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde 11 bin 422 çocuk, projeden faydalandı. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor.

Online başvuru

Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan "antalya.bel.tr" adresinden başvuru formunu doldurarak online başvuru gerçekleştirebilecek.

