Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya\'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter ve dron destekli olarak emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda trafik denetimi gerçekleştirildi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 26 bin 354 araç ve sürücüsüne para cezası kesilirken, 7 bin 836 yol kullanıcısına da trafik eğitimi verildi.

14.03.2024 16:18
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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 354 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik birimlerince 7 bin 836 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

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