Antalya'da Hıdırellez Coşkusu
Antalya'da Hıdırellez Coşkusu

06.05.2026 09:19
Antalya'da Hıdırellez kutlamalarında yüzlerce kişi dileklerini denize bıraktı.

ANTALYA'da baharın müjdecisi olan Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturmak isteyen yüzlerce kişi, günün ilk ışıklarıyla Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na akın etti. Dileklerini denize ulaştıran bazı kişiler oturup dua ederken, bazıları da kumsala oturup güneşin doğuşunu izledi.

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez, Antalya'da da kutlandı. Hıdırellez'in ritüellerinden olan dilek ve isteklerin çizildiği kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Parka ve sahile gelenler dileklerini çizdikleri kağıtları denize bıraktı. Bazılarının ise dileklerini kağıt yerine defne yaprakları üzerine yazdığı görüldü. Dilek kağıtlarını denize bırakan bazı kişiler sahilde Kur'an okuyup namaz kılarken, bazıları denize girerek yüzerken, bazıları ise kumsalda güneşin doğuşunu izledi. Gün doğumunu izleyen kişiler ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

'HAYATIMDA ADIM ATMAK İSTEDİĞİM KONULARLA İLGİLİ DİLEKLERİM OLDU'

Dileklerini akşamdan hazırladığını söyleyen Duygu Bilgin Başara, "Akşamdan dileklerimi gül ağacına bağlamıştım. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum, birlikte dileklerimizi suya bırakacağız. Daha çok manevi şeyler diledim. Hayatımda adım atmak istediğim konularla ilgili dileklerim oldu. Maddi anlamda ise huzurlu ve güzel bir yaşam sürebileceğim koşullar diledim. Daha önce de yapmıştım ama bu yıl ilk kez bu kadar yoğunlaşarak yaptım. Bu sene ilahi düzene daha çok inanıyorum" dedi.

'SAĞLIK VE BOLLUK DİLEDİK'

Hıdırellez için Düden Şelalesi'ne gelen Ömer Nalbant, "Çok mutluyuz. Hem baharın gelişini hem de Hıdırellez'i kutluyoruz. Her sene elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Dileklerimiz sıradan ama güzel şeyler" diye konuştu.

Sağlık ve huzur dilediklerini belirten Nezihe Nalbant ise "İnşallah bütün dilekler kabul olur. Güzel günler bekliyoruz. Öncelikle sağlık, sonra bolluk ve bereket diledik. Ülkemiz için güzel günler istiyoruz. Dileklerimiz bireysel değil, daha genel. Burası çok güzel bir atmosfer. İstanbul'da denize gidiliyordu ama şelalede olmasının ayrı bir güzelliği var" dedi.

'BİRLİKTELİĞİN VE BEREKETİN SİMGESİ'

Arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yaptıklarını anlatan Eda Ülger de "Dünden kırmızı kurdeleli keseler diktik. İçlerine dileklerimizi koyup gül ağacına astık. Sabah erken saatlerde de buraya gelip dileklerimizi suya bıraktık. Her sene yapmaya çalışıyoruz, sonrasında birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bu bizim için birlikteliğin ve bereketin simgesi oldu. Her sene yapmaya çalışıyoruz. Tüm dileklerimiz Allah'tan ama Hızır ve İlyas'ın da aracılığıyla dileklerimizi rabbimizden dilemiş oluyoruz. Öncelikle sağlık, huzur ve bereket diliyoruz. Ailem için birliktelik sonrasında küçük maddi dileklerimiz de oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Doğa, Son Dakika

