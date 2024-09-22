Antalya'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Antalya'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına başladı. 6 bin metrelik hattın yenileneceği belirtilirken çalışmaların 70 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

22.09.2024 14:16  Güncelleme: 14:27
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebekesini yenilemek üzere çalışma yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarında yenileme işlemlerine başladı. Çalışmalar kapsamında yetersiz olan boruların çapları yükseltilerek bölgeye sıkıntısız temiz bir su aktarılması hedefleniyor. Faaliyetlerin yüzde 20'lik kısmı tamamlandı. ASAT ekipleri cadde üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları 70 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

6 bin metre hat yenileniyor

Faaliyetler hakkında bilgi veren ASAT Harita Mühendisi İskender Güzel, cadde üzerinde 6 bin metrelik hattın yenileneceğini belirterek, "Cadde üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların olmasından dolayı sık sık arıza meydana gelmekte ve vatandaş mağduriyetine yol açmaktaydı ve büyük su kesintilerine de neden olmaktaydı. Bu sebeple cadde üzerinde yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını başlattık. Cadde üzerinde 225'lik olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan hattımızı 315'lik çapa çıkartarak büyütüyoruz. Aynı zamanda cadde üzerinde sağlı ve sollu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarında bulunmaktayız" dedi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak taleplerini iletmelerinin ardından çalışmaların 3 gün içinde başladığının altını çizerek, "Atatürk Caddesi bölgenin en büyük ve en işlek caddesidir. Son zamanlarda bölgede sık sık su arızaları meydana geliyordu. Bu arızaların giderilmesi süresinde de vatandaşımız ve esnafımız mağdur oluyordu. Vatandaşlardan gelen talebi ASAT'a yaklaşık 10 gün önce bildirdik. Ekipler 3 gün sonra ivedi bir şekilde çalışmaya başladılar. Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek'e muhtarların isteklerini önem verdiği için çok ama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya\'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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