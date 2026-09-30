Antalya'da iddiaya göre 3 yıldır dairelerini alamayan vatandaşlar suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Antalya'da iddiaya göre 3 yıldır dairelerini alamayan vatandaşlar suç duyurusu yaptı

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Antalya\'da iddiaya göre 3 yıldır dairelerini alamayan vatandaşlar suç duyurusu yaptı
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Antalya'da ödemelerine karşın dairelerinin yaklaşık 3 yıldır teslim edilmediğini iddia eden vatandaşlar, Antalya Adliyesi'ne başvurarak savcılığa suç duyurusu yaptı. Avukat Doğanay Akbaş, her müvekkil için ayrı suç duyurusu verildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Antalya'da parasını ödedikleri daireleri yaklaşık 3 yıldır teslim alamadıklarını iddia eden vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesi'ne gelen Fatima Aytar (58) ile 3 ayrı kişinin avukatı Doğanay Akbaş, şikayet dilekçelerini savcılığa verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elmalı ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Fatima Aytar, 2023 yılında Kepez ilçesinde yaşayan oğlunun evinin yanında bir inşaat alanı için çukur açıldığını görünce müteahhit A.İ. ile görüştüklerini söyledi.

Müteahhidin yapılacak proje üzerinden evlerin fotoğraflarını göstererek, "Size buradan ev vereceğim, geldiğinizde ışıklar yanıyor olacak." dediğini öne süren Aytar, "Bize evin 8 ay içerisinde teslim edileceğini söyledi. Yıllarca çalışarak elde ettiğim birikimlerimi ev sahibi olabilmek için verdim. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine karşın ne evime kavuşabildim ne de verdiğim paraları geri alabildim." diye konuştu.

Avukat Akbaş ise "Her bir müvekkilimiz yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturmalar halen devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA
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