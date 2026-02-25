Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, İş Dünyası Temsilcileri ile İftarda Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) geleneksel iftar programında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Özdemir, "Üreten, yenilikçi, dijital dönüşümü yakalamış ve güçlü bir ekonomiye sahip Antalya için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ATSO'nun iftar programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Özdemir, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile ATSO üyeleri ve iş insanları katıldı.

Paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve bereketin ayı ramazanın hayırlı olmasını dileyen Özdemir, ev sahipliği için ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a teşekkür etti. Özdemir, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Antalya'nın turizmden tarıma, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda ülkenin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu başarıda sizlerin emeği, vizyonu ve cesareti çok büyük. Şehrimizin üretim gücünü artıran, istihdam sağlayan, ihracat yapan, katma değer oluşturan tüm girişimcilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum."

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim anlayışımızı ortak akıl, diyalog ve iş birliği üzerine kurmaya devam ediyoruz. Antalya'nın sürdürülebilir büyümesi, çevreye duyarlı yatırımların artması, özellikle genç girişimcilerimizin ve kadın iş insanlarımızın ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almasının önemine inanıyoruz. Üreten, yenilikçi, dijital dönüşümü yakalamış ve güçlü bir ekonomiye sahip Antalya için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz."