Antalya'da İki Orman Yangını

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangınından Aksu ilçesindeki kontrol altına alındı, Alanya'daki yangına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aksu'daki yangın kontrol altında

Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler yakındaki bir tarlaya sıçradı, buradaki zeytin, incir ve nar ağaçları yandı. Ormanlık alanda devam eden yangın, sera ve evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ederken, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan yangının seraların yanındaki otluk alanda başladığı ileri sürüldü.