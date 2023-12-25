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Antalya'da inşaat şirketi sahibi öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, Zehra Çatal'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti.

Antalya\'da inşaat şirketi sahibi öldürüldü
25.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:52
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz F, Zehra Çatal'ın anneannesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Söz verilen sanık Yılmaz F, senelerdir biriktirdiği parayı Zehra Çatal'ın kendisini dolandırarak aldığını iddia etti.

Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Yılmaz F'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, sanığın "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan 3 yıla kadar hapisle de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen Yılmaz F. (45), alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası şirket sahibi Zehra Çatal'ı silahla öldürüp kaçmıştı. Yılmaz F. yaklaşık bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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