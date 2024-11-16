Antalya'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi'nde bir devlet arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen F.Ç. (47), S.M. (53) ve N.K. (64) suçüstü yakalandı.

Operasyonda kazıda kullanılan su pompası, hilti, yılan kamera ve çok sayıda ekipmana da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.