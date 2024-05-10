Antalya\'da Kaçak Parfüm ve Gözlükler Ele Geçirildi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 110 imitasyon parfüm ve 157 gözlüğü ele geçirildi.

Muratpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede turizmi olumsuz etkileyen faktörlerle mücadele kapsamında, hanutçuluk ve çığırtkanlık yapanların önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Muratpaşa Kaymakamlığı Hanutçulukla Mücadele ve Etiket Denetim ekiplerince mayıs ayında yürütülen çalışmalarda, satış yapan kişilerce faturaları ibraz edilemediğinden kaçak olduğu değerlendirilen 110 imitasyon parfüm ve 157 gözlüğe el konuldu.

Ekiplerce el konulan ürünler belediyeye teslim edilirken, satış yaptığı tespit edilen şahıslara idari para cezası uygulandı.