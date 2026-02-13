Antalya'da Kaçakçılara Büyük Darbe - Son Dakika
Antalya'da Kaçakçılara Büyük Darbe

13.02.2026 17:32
Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliden 7'si tutuklandı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 2 firari hükümlü yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 18 tabanca, 1174 fişek, 5 av tüfeği, 1 silah, 1 milyon 122 bin 640 makaron, 3 bin 257 paket kaçak sigara, 1105 kilogram kaçak tütün, 451 kaçak elektronik sigara, 178 kaçak emtia, 167 kaçak ilaç ile 115 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yakalanan 2 kişi tutuklanırken 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

