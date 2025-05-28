Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonları

Antalya'da bir haftada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek"ten 1 kişiye, "Parada Sahtecilik" suçundan da 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 1 tabanca, şarjör, 209 fişek, 3 sahte para, 60 bin 900 makaron, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 3 bin 308 kaçak sigara, 412 kaçak elektronik sigara, 130 kaçak emtia ile 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.