Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 9 Tutuklama

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı tutuklandı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

26.11.2024 17:51
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Antalya'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla bir haftada denetimler gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı, 8 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü cezaevine teslim edildi, uluslararası düzeyde aranan 1 kişi de yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Çalışmalarda, 13 tabanca, 209 fişek, 15 şarjör, 24 sahte belge, 168 adet sahte 50 dolar, 352 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 130 bin boş makaron, 565 puro, 42 paket sigara, 116 elektronik sigara, 65 kilogram tütün, 8 cep telefonu ve 4 sarma makinesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 9 Tutuklama - Son Dakika

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