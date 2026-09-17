Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 27 bin 220 makaron, 10 bin 80 paket sigara ve 493 elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 olayda 14 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"Rüşvet" suçundan yakalanan 6 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalanan 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 1 şüpheli tutuklandı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 1şüpheli yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 27 bin 220 makaron, 10 bin 80 paket sigara, 493 elektronik sigara, 25 kilogram tütün, 12 cep telefonu ve 5 şişe içki ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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