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Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında binlerce kaçak sigara, elektronik sigara, sahte alkol ve tütün bulunuyor.

Antalya\'da kaçakçılık operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:02
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Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 bin 200 elektronik sigara, 1860 sahte alkol, 1850 kartuş, 300 likit, 39 bin boş makaron, 2 bin 270 puro, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 11 bin 200 doldurulmuş sigara, 56 bin sarma kağıdı, 1000 kilogram nargile tütünü, 1 sigara basım makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Muratpaşa, Konyaaltı, Antalya, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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