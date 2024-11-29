Antalya\'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest

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YEĞEN TUTUKLANDI, AMCA SERBEST

Antalya'da kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Furkan Dere ile amcası A.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Furkan Dere 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, A.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.