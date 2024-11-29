YEĞEN TUTUKLANDI, AMCA SERBEST
Antalya'da kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Furkan Dere ile amcası A.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Furkan Dere 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, A.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest - Son Dakika
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