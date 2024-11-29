Antalya'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest - Son Dakika
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Antalya'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest

Antalya\'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest

Antalya'da bir kahvehanede tartışma sonucu Uğur Akyol'un öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yeğen Furkan Dere tutuklanırken, amcası A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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YEĞEN TUTUKLANDI, AMCA SERBEST

Antalya'da kahvehanede çıkan tartışmada Uğur Akyol'un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Furkan Dere ile amcası A.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan Furkan Dere 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, A.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Antalya, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kahvehane Tartışması: Yeğen Tutuklandı, Amca Serbest - Son Dakika

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