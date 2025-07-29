Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.T.'nin kullandığı 07 CCG 724 plakalı kamyonet ile İ.A. yönetimindeki 07 BSV 860 plakalı kamyonet, Bozhöyük Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerden H.T yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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