Antalya\'da Kar ve Soğuk Hava Yok, Konyaaltı Sahili Yoğunlukta

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

TÜRKİYE'nin birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor. Denizin havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili yoğunluğuyla dikkati çekti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkiliyken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz aylarındaki günleri aratmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise sahilde güneşlendi. Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.

Meteoroloji verilerine göre yarından itibaren Çarşamba gününe kadar sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.