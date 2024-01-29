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Antalya'da karda mahsur kalan 15 araç ve 20 vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da karda mahsur kalan 15 araç ve 20 vatandaş kurtarıldı

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ile koordineli bir şekilde yapılan çalışmalar sonucunda 15 araç ve içinde mahsur kalan 20 kişi güvenli bölgeye çekildi. Ayrıca, kar yağışı sonrası buzlanan yollarda Büyükşehir Belediyesi Kırsal ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

Antalya\'da karda mahsur kalan 15 araç ve 20 vatandaş kurtarıldı
29.01.2024 - 23:42,
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Antalya'da karda mahsur kalan 15 araç ve 20 vatandaş kurtarıldı

ANTALYA - Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Jandarma ile koordineli bir şekilde yolda kalan araçları iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye çekti. Gece geç saatlere kadar devam çalışmalar neticesinde 15 araç ve içinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı.

Buzlanan yolta tuzlama

Öte yandan, hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası Alanya Taşatan grup yolu, Hacı beleni ve Erikçiler yolunun bazı bölümlerinde don sonrası buzlanma meydana geldi. Trafik akışının durduğu bölgeye kısa sürede intikal eden Büyük Belediyesi Kırsal ekipleri, buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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