Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Antalya\'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, kardeşinin alkol bağımlısı olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını savunarak, olayın anlık bir tepki sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

04.06.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.B. ve avukatı katıldı.

Savunma yapan Ö.B, kardeşinin alkol bağımlısı olduğunu ve buna bağlı olarak felç geçirdiğini söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin bir süre hastanede yattığı anlatan Ö.B, "Bakıcı tutarak kardeşimi tedavi ettirmeye başladım. Kardeşimin zamanla sağlığı düzelmeye başladı ve bu sırada bakıcı memleketine gitti. Ben bakıcı ararken kardeşimin arkadaşı kendisine bakmak için yanına geldi. Kardeşim tekrardan alkol almaya başladı ve yine sağlık durumu kötüleşti." dedi.

Ekonomik olarak yıprandığını anlatan sanık Ö.B, ziyarette gittiğinde ise kardeşinin sürekli ağladığını belirtti.

Olay günü kardeşinin yanına gittiğini ve onun kendi kendine konuştuğunu gördüğünü kaydeden Ö.B, "Kanepede yan yana oturduk, ağlıyordu. 'Abi beni öldür' demeye başladı. Kanepeye uzandı ve yastığı yüzüne bastırdı. O anda beynim durdu, ne olduğunu bilmiyorum. Kardeşimin nefesini tutarak öldüğüne inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde 16 Mayıs 2023'te Ö.B. (61), polisi arayarak kardeşi H.B'nin (57) hayatını kaybettiğini belirtmiş, ekiplerin çalışması sonucu H.B'nin boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Ö.B. yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Mahkeme, Antalya, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
13:26 Savaşta en ölümcül gün Rusya 24 saat içinde 1200’den fazla askerini kaybetti Savaşta en ölümcül gün! Rusya 24 saat içinde 1200'den fazla askerini kaybetti
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement