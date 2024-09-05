Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Çocuk 6 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Antalya\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1\'i Çocuk 6 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

05.09.2024 12:41
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ANTALYA'da iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Türkoğlu Caddesi ile Metin Oktay Caddesi kesişiminde meydana geldi. Türkoğlu Caddesi'nden seyir halinde olan Cemal Kaçar idaresindeki 15 FC 500 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 67 DZ 221 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla sıkışma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışma olmaması üzerine polis ekipleriyle beraber çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan yolculara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü, yanındaki yolcu Betül Pazarlıklı, diğer otomobilin sürücüsü Cemal Kaçar, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Kaçar, Fatma Nur Kaçar ve 12 yaşındaki Cemal Kaya ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, kavşağa yakın bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ekipler kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Çocuk 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Çocuk 6 Yaralı - Son Dakika
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