Antalya\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1\'i Çocuk 6 Yaralı

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ANTALYA'da iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Türkoğlu Caddesi ile Metin Oktay Caddesi kesişiminde meydana geldi. Türkoğlu Caddesi'nden seyir halinde olan Cemal Kaçar idaresindeki 15 FC 500 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 67 DZ 221 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla sıkışma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışma olmaması üzerine polis ekipleriyle beraber çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan yolculara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü, yanındaki yolcu Betül Pazarlıklı, diğer otomobilin sürücüsü Cemal Kaçar, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Kaçar, Fatma Nur Kaçar ve 12 yaşındaki Cemal Kaya ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, kavşağa yakın bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ekipler kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.