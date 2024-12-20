Antalya'da Kedi Düşmesi

Antalya'da kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden kişinin kafasına çatıdan düşen kedinin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kemer ilçesinde bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden genç, yukarıdan duyduğu sese dönüp baktığı sırada kafasına kedi düştü.
Bir süre şaşkınlık yaşayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sese doğru dönen kişinin başına kedinin çarparak yere düşmesi ve bölgeden hızla uzaklaşması, gencin bir süre başını tutarak arkadaşlarıyla gülüşmesi yer aldı.
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