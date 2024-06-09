Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri İçeren Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri İçeren Fabrikada Yangın Çıktı

Antalya\'da Kimyasal Tarım Ürünleri İçeren Fabrikada Yangın Çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonucunda, içerisinde kimyasal tarım ürünleri bulunan fabrika kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

09.06.2024 00:43
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Aşağıoba Mahallesi Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'nde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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