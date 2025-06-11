Antalya\'da Kınık Toptancı Hal Kompleksi Projesinde Sona Yaklaşıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesinde hayata geçirdiği Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesinde sona yaklaşıldı. 320 dönümlük alan üzerine kurulan tesisin, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artırarak ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hayata geçirdiği, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artıracak projede sona yaklaşıldı. Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki halleri tek çatı altında toplayacak kompleksin kaba inşaatında sona gelinirken, proje yüzde 80 oranında tamamlandı.

Hal içerisinde yer alan komisyonculara ayrılacak meydan, estetik bir görünüme kavuşturularak açılışa hazırlanıyor.

Sosyal ve ticari donatılar bir arada

120 komisyoncu dükkanı, 136 tüccar dükkanı ve 72 ticari dükkandan oluşacak kompleks, tarım ticaretine canlılık getirecek. Proje kapsamında idari ofisler, toplantı salonları ve geniş bir komisyoncu meydanı da yer alacak. Bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına yönelik halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri gibi donatılar da projeye dahil edildi.