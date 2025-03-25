Antalya'da Kira Geliri Beyannamesi İçin Stantlar Kuruldu

Antalya Defterdarlığınca, kira, ücret geliri, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi verecekler için alışveriş merkezlerinde beyanname kabul stantları kuruldu.

Defterdarlıktan yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden beyannamelerini kolayca verebilmesi amacıyla Terracity, 5M Migros ve Özdilek alışveriş merkezlerinde 3 Mart'ta hizmete başlayan stantlar, 2 Nisan'a kadar hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart -2 Nisan'da beyannamelerini verebilecek, konuttan yıllık 33 bin lira, iş yerinden 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mükellefler gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

Beyanname verme zorunluluğu bulunan mükelleflerin "https://gib.gov.tr" adresindeki hazır beyan sistemi üzerinden işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebileceği bildirildi.

2024 yılına ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin ilk taksitinin 2 Nisan'a, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerektiği hatırlatılarak, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin de aynı tarihe kadar beyannamelerini vermesi gerektiği ifade edildi.

Beyannamelerin gerçeğe uygun şekilde eksiksiz doldurulmasının önemine işaret edilerek, uygunluk açısından risk taşıyan mükelleflerin denetime tabi tutulacağı kaydedildi.