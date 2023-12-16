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Antalya'da kış uykusuna yatamayan ayılar havuz keyfine ara vermedi - Son Dakika
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Antalya'da kış uykusuna yatamayan ayılar havuz keyfine ara vermedi

Antalya'da Aralık ayının ortasında 25 dereceye yaklaşan hava sıcaklığında bunalan boz ayı ailesi, havuzda banyo keyfini sürdürdü. Ayılar, sosyalliğiyle öne çıkarak kış uykusuna yatmakta zorlanıyor.

Antalya\'da kış uykusuna yatamayan ayılar havuz keyfine ara vermedi
16.12.2023 - 23:24,
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Antalya'da kış uykusuna yatamayan ayılar havuz keyfine ara vermedi

Aralık'ta 25 dereceye yaklaşan hava sıcaklığında bunalan boz ayı ailesinin havuzda banyo keyfi

ANTALYA - Antalya'da Aralık ayının ortasında 25 dereceye yaklaşan hava sıcaklığında bunalar Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 7 bireylik boz ayı ailesi, havuzda banyo keyfini sürdürdü. Kış şartlarının ağır geçmemesinden dolayı uykuya yatmakta zorlanan ayılar, sosyalliğiyle öne çıkıyor.

Küresel olarak yaşanan iklim değişiklikleri turizm kenti Antalya'da mevsimleri de etkiledi. Kentte Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklık değerleri 25 dereceye yaklaştı. Kepez'de 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın türleri de bu değişimden etkilendi. Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3'er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 bireylik boz ayı ailesini bu sıcaklardan nasibini aldı. Ayıların Aralık ayının ortasında yaşadıkları alana kurulan havuzlarda suyla serinlemesi objektiflere yansıdı. Kalın deri ve tüylerinin etkisiyle sıcak havadan daha çok etkilenen ayılar gazetecilere adete poz verdi.

"Ayılar aktifler, havuzda su banyosu keyiflerini sürdürmeye devam ediyorlar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Görevli Veteriner Hekim Damla Atay, 650 dönümlük ormanlık arazi içerisinde 127 türde bin 400 yakın hayvan varlığına sahip olduklarını belirtti. Bu yıl içerisinde 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Atay, mevsim sıcaklarının değişmesiyle ayıların alışkanlıklarının da değiştiğini belirtti. Atay, "Antalya'da çok sert bir kış olmadığı için bizim ayılarımız normal şartlarda da kış uykusuna yatmıyor. Sadece hareketlerinde bir yavaşlama gözlemliyoruz. Bu sene kış da gelmedi. Ayılar aktifler, havuzda su banyosu keyiflerini sürdürmeye devam ediyorlar. 7 tane ayımız var, belirli günlerde yemleme günlerimiz var. Yaz ve kış aylarına göre beslenme şartları değişiyor. Bizim ayılarımız çok aktif ve sosyal hayvanlardır. Havuzda banyolar yaparak, oyun oynarlar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Aralık, Son Dakika

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