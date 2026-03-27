Antalya'da Kitap Fuarı Başladı

27.03.2026 18:05
Kepez Belediyesi, 5 Nisan'a kadar sürecek kitap fuarını açtı. Gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından açılan kitap fuarı 5 Nisan'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitabın insanlığın binlerce yıllık birikimini taşıyan en değerli hazine olduğunu söyledi.

Kepez'in Antalya'nın kalbinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Arat, bugün her yaş ve kesimden vatandaşın fuarda buluştuğunu dile getirdi.

Bir toplumun gücünün okuyan, çalışan, öğreten ve üreten genç nüfusunun çok önemli zenginliği olduğunu ifade eden Arat, "Mili güç unsuru dediğimiz faktörlerden biridir. Çocuklarınızı kitapla büyütmek, onlara bir dünya vermektir. Kitapla iç içe yetişen bir çocuk evrene hakimdir, dünyayı anlar." diye konuştu.

"Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de belediye olarak "Akdeniz kültür, edebiyat başkenti Kepez" iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Fuara özellikle gençlerin rağbet gösterdiğini vurgulayan Kocagöz, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok ünlü yazarlar, sanatçılar, edebiyatçılar ve düşünürlerimiz var. Onların da burada söyleşileri var. Biz hep 'bir şehir sadece taşlarla büyümez, taş üstüne taş koymak güzeldir ama bir şehrin büyümesi için kültür gereklidir diyoruz. İşte o yüzden okumak gereklidir. Kitap insanlığın hafızasıdır. Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir. Biz de bu bilinci gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Bu fuarda da çok farklı kategorilerde farklı dallarda kitaplarımız var. Her türlü görüşe saygı göstererek farklı eserlerin sergilenmesini sağladık."

Açılışın ardından, fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuar, 5 Nisan'a kadar kitapseverleri yayınevleri, yazarlar ve zengin etkinlik programıyla buluşturacak.

Kaynak: AA

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

17:50
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Advertisement
