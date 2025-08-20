Antalya'da Klimadan Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ANTALYA'da Hasan K.'nın yalnız yaşadığı evde klimadan çıkan yangında evde büyük hasar oluştu. Hasan K., kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Hasan K., tek başına yaşadığı evinde uyuduğu sırada klimadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda yükselen alevlerin arasında kalan Hasan K.'nın evinde yangın çıktığı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ev büyük hasar aldı.

Bu sırada duman nedeniyle yüzü kararan ve evden güçlükle kendini dışarı atan Hasan K., kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Yangını ve itfaiyenin müdahalesini çevredekiler merakla izledi.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,