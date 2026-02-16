Antalya'da Kontrolsüz Kavşak Kazası - Son Dakika
Antalya'da Kontrolsüz Kavşak Kazası

16.02.2026 16:01
Kontrolsüz kavşakta iki aracın çarpışması sonucunda aile yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü, eşi ve kızı yaralandı. Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1054 Sokak ile 1067 Sokak kesişiminde meydana geldi. Abdullah B.'nin kullandığı 07 AUA 14 plakalı otomobil ile İsmail Y. idaresindeki 07 AIK 53 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobildeki sürücü Abdullah B., eşi Feyza B. ile kızları Nisanur B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Anne, baba ve kızları, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer araç sürücüsü İsmail Y.'nin kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, bölgede bir süre aksayan trafik çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

