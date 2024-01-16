Antalya\'da korsan taksicilik yapanlara ceza kesildi

Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-15 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı.

Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 103 sürücüye ceza kesildi ve araçları trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde aranan bir kişi yakalandı, yabancı uyruklu 5 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.