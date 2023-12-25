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Antalya'da korsan taşımacılık yapan taksiciler gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da korsan taşımacılık yapan taksiciler gözaltına alındı

Antalya'da bir turizm acentesine bağlı çalışan bir minibüs şoförü, otel müşterilerini havalimanına götürürken korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla durduruldu. Taksileriyle aracın önünü kesen 2 taksici, minibüs şoförünün evrakını kontrol etmek istedi. Ancak trafik ekipleri, minibüs şoförünün gerekli belgelere sahip olduğunu ve acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine taksiciler gözaltına alındı.

Antalya\'da korsan taşımacılık yapan taksiciler gözaltına alındı
25.12.2023 - 22:10,
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ANTALYA'da, otel müşterilerini havalimanına götüren minibüsü 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesiyle durdurup evrakını kontrol etmek isteyen 2 taksici, gözaltına alındı.

Bir turizm acentesine bağlı çalışan E.K., otelden aldığı müşterileri minibüsüyle havalimanına götürürken, taksileriyle aracın önünü kesen Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26), korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünün evrakını kontrol etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen trafik ekipleri, E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğunu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığını belirledi. E.K., 2 taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan işlem başlatılan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Ulaşım, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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