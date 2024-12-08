Antalya'da Kreş Sayısı 19'a Çıkıyor

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kreş sayısı yeni kreşlerle birlikte 19'a yükselecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'her ilçeye kreş' sözü ile başlattığı kreş seferberliği, Antalya'nın birçok ilçesinde yoğun talep görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ve çocukların daha nitelikli eğitim almaları amacıyla Antalya'nın ilçelerinde hizmete açtığı kreşler büyük rağbet görüyor. Özellikle son yıllarda artan kreş fiyatlarıyla birlikte belediyeye ait kreşler vatandaşların büyük takdirini topluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa ilçesinde Cam Piramit, Yenigün, Sedir, Güzeloba olmak üzere dört, Kaş ilçesinde iki, Kepez, Gündoğmuş, Serik, Manavgat, Gazipaşa, Alanya Elmalı, Finike, Kumluca, Korkuteli ilçelerinde de birer kreşi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda Kepez ilçesinde Santral ve Güneş mahalleleri ile Akseki ilçesinde kreş hizmeti sunacak. Öğrenci kabulüne hazır olan üç yeni kreşin daha hizmete girmesiyle toplam kreş sayısı 19'a ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi kreşlerine 4 yaşındaki kızını gönderen velilerden Hatice Girgin Kurar, kreşlerden çok memnun olduğunu belirterek, diğer özel kreşlere oranla belediye kreşinin her alanda daha iyi olduğunu söyledi. Veli Hande Öz ise "Çocuğumuz çok mutlu, herkese tavsiye edebileceğim bir eğitim yuvası. Dışarda kreş fiyatları artmış durumda, burası olmasa çocuğumu başka bir yere gönderebilir miyim bilmiyorum" diye konuştu.

Şeniz Karakoç Tüzün ve Yusuf Tüzün çifti ise evlerinin kreşe çok yakın olduğunu belirterek, "Kreş yapılırken takip ediyorduk, kayıt dönemi başvurduk ve kabul edildik. Ekonomik olarak bizi çok rahatlattı. Birçok kreş dolaştık. Bu şartlarda bir kreş bulmamız çok zor" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde kızı eğitim gören Çilem Şahin ise "Bir arkadaş sayesinde duydum. Başvuru yaptım ve onaylandı. Kreşten çok memnunum. Kızımın konuşması tam gelişmemişti, bir ay içinde konuşmayı söktü. Arkadaşı ve öğretmenleriyle diyaloğu çok iyi. Dört kişilik ailecek bir akşam yemeğine yediğimiz fiyata, biz bir ayda veriyoruz. Fiyatları özel okul ve diğer belediye fiyatlarına oranla minimum düzeyde, bu yüzden çok memnunum" ifadelerini kullandı.