Antalya'da Kundaklama: 2 Tutuklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin yandığı kundaklama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemerağzı Mahallesi'ndeki iş merkezinde 17 Temmuz'da çıkan yangında 8 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 25 milyon lira zararın oluştuğu olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, motosikletle iş merkezine gelen M.Ç. ve K.A'nın kasten olayı gerçekleştirdiğini, K.A'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, "mala zarar verme (kundaklama)" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.