Antalya\'da Kurban Bayramı Keyfi

29.05.2026 13:36
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Antalya'da sıcak hava sahili doldurdu, polis denetimleri yapıldı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte nem oranı yüzde 60 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelenler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Öğle saatlerine doğru Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk artarken, sahil bandında hareketlilik dikkati çekti. Bazı kişiler, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da serinlemek için denize girdi. Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar da güzel görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahilde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandında kimlik kontrolü yaptığı ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirdiği görüldü. Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahil boyunca devriye faaliyetlerini sürdürürken, şüpheli görülenlerin de kontrolleri yapıldı. Sahildeki denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam ettiği gözlendi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Antalya, Turizm, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

