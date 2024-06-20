Antalya'da Kurban Bayramı Tatili Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı Tatili Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor. Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu. Tatilciler denize girip güneşlendi, kumsalda oyunlar oynadı ve kitap okudu. Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları da yoğun ilgi gördü. Kentte nem oranı yüksek olduğu için bazı bölgelerden Antalya ve Beydağları'nı görmekte zorluk yaşandı.

20.06.2024 14:09
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Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili için gelen yerli turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu.

Bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, güneşlenip kitap okudu. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Park ve bahçelere masayla sandalyelerini kuran tatilciler eğlenceli zaman geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları da Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Lara, Sarısu, Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanlarında yoğunluk devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı.

Aileler mangal ve semaver yakarak piknik yaptı, sıcaktan bunalanlar yakındaki plajlardan denize girerek serinledi.

Kentte nem oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Sabah saatlerinde yüksek kesimlerden bakıldığında nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

Kenti kuşbakışı gören Kepez Varyant bölgesinden, Antalya'yı izleyenler denizi ve kenti çevreleyen Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kurban Bayramı Tatili Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı Tatili Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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