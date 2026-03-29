Antalya'da Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Antalya'da, 30 Mart-5 Nisan'da kutlanan "Kütüphane Haftası" dolayısıyla karma resim sergisi ve drama etkinlikleri düzenlenecek.

Mercan Sanat Topluluğunca "İyileştiren Kütüphane" özdeyişiyle yapılacak etkinlikler, 30 Mart'ta Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde başlayacak.

Program kapsamında ressam Ayşe Özmak Mercan'ın küratörlüğünde açılacak sergide, sanatçıların özgün eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, hafta boyunca drama etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Koordinatör Zeliha Boyacı tarafından yürütülecek "Düşler Atölyesi" adlı çalışma, katılımcılara deneyim sunacak.