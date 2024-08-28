Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Antalya\'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganlar, işletmeye ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı.

28.08.2024 20:18
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Antalya'da kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki akrabaları Cengiz Ç'ye ait kuyumcu dükkanının arka sokağına kadar araçla gelen M.Ç. ve T.Ç. araçtan inip işletmeye ateş açtı.

Silah seslerini duyarak işletmeden çıkanlara da ateş açan şüpheliler, işletme sahibi Cengiz Ç'nin kardeşi Halil Ç'yi bacağından yaraladı.

Olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, işletme çalışanları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etkisiz hale getirilen iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Halil Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı yakındaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, kuyumcunun bulunduğu binanın arka sokağına hafif ticari araçla gelen iki kişiden birinin araçtan inerek önce işletme istikametine, ardından işletmeden çıkarak kendilerine yönelen bir kişiye ateş açması yer alıyor. Kamera kaydında, şüphelilerin olayın ardından araçla uzaklaşmak isterken işletmeden gelenlerce yakalandıkları anlar görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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