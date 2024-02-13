Antalya'da meydana gelen selde 989 vatandaş tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya'da meydana gelen selde 989 vatandaş tahliye edildi

Antalya\'da meydana gelen selde 989 vatandaş tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sel nedeniyle 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve Antalya Valiliğine 20 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Burdur ve Isparta illerine turuncu uyarı verildiği ve vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

13.02.2024 13:35
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sele ilişkin, "989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz  Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Yerlikaya ayrıca "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta; turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını anbean takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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