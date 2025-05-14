Antalya'da Mezarlık Alanı ve Park Projesinde İmar Değişikliği Gerçekleşti

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Andızlı Mezarlığı'nın bulunduğu alanın "mezarlık alanı" ve "park alanı" olarak planlanmasına ilişkin imar değişikliğinin 2021'de kabul edildiğini belirterek, bölgede yapılmak istenen yolun bu değişiklikle farklı bir alanda planlandığını bildirdi.

Antalya'da Andızlı Mezarlığı yanında yapılan yol çalışmasında tarihi göçmen mezarlarının zarar göreceğini iddialarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi'nde 1980 yıllarında Antalya Belediyesi döneminde yapılan imar planlarında alanın çevresinden geçen imar yolu içerisinde birçok mezar bulunmaktaydı. Mevcut tarihi mezarları kaldırmadan yolun açılması mümkün değildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ile Andızlı Mezarlığı'nın bulunduğu alanda hazırlanan ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu'nun 17 Eylül 2021 tarih ve 12780 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulamalı imar plan değişikliği 13 Aralık 2021 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yeni yapılan imar planı değişikliği ile mezarların bulunduğu alan mezarlık alanı ve park alanı olarak planlanmıştır. Bu sayede söz konusu yolda kalan mezarlar koruma altına alınmıştır. Söz konusu yol, imar planı değişikliği ile farklı bir alana planlanmıştır."