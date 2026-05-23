Antalya'da Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor
Antalya'da Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

23.05.2026 13:27
Antalya Belediyesi, Kurban Bayramı için mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkez ve 19 ilçelerde mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlama çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince arife günü ve bayramın ilk üç günü Uncalı Mezarlığı ile Kurşunlu Mezarlığı arasında saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent sakinlerinin mezarlıkları daha rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaret edebilmesi amacıyla ekipler tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mezarlık alanlarında bir yandan ağaç budama işlemleri gerçekleştirilirken, diğer yandan ilaçlama çalışmaları ile yabani ot ve bitki temizliği titizlikle yapılıyor.

BAYRAM ÖNCESİ HUMMALI ÇALIŞMA

Mezarlık Şube Müdürlüğü'nde dış ekipler sorumlusu Bayram Sır, Antalya genelinde kent sakinlerinin bayram ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Sır, "19 ilçemizde ve merkez mezarlıklarımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bayram süresince vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla da arife günü ile bayramın ilk üç günü, Uncalı Mezarlığı'ndan hareket ederek Kurşunlu Kent Mezarlığı'na saat başı ücretsiz ring seferlerimiz bu yıl da devam edecek" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

