Antalya'da minibüs ile cip çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da minibüs ile cip çarpıştı: 12 yaralı

Antalya\'da minibüs ile cip çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu bir cip ile Rus uyruklu bir minibüs çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

24.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:32
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Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki 63 MC 3875 plakalı cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı 34 GFC 027 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da minibüs ile cip çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

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