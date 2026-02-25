Antalya\'da Mobil Aşevi ile İftar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla mobil aşeviyle yemek dağıtımlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi, geleneksel hale getirilen mahalle iftarları kapsamında her akşam farklı mahallede kuruluyor.

Her gün bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.

İkramlar, 25 Şubat'ta Barış Mahallesi Aydınlar Camii önü, 26 Şubat'ta Habipler pazar yeri, 27 Şubat'ta Erenköy pazar yeri, 28 Şubat'ta Varsak Karşıyaka Mahallesi muhtarlık yanı ve 1 Mart'ta Ünsal Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede yemek dağıtımı yapılacak.