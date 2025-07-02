Antalya'da Mobilya Fabrikasında Yangın

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangında tüm binayı saran alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri, yıkılan bir duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7660 sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Yangına müdahale sırasında fabrikanın bir duvarı aniden çöktü. O an bölgede bulunan itfaiye görevlileri, duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Fabrikanın yakınındaki evlerde oturanlar da alevlerin evlerine sıçrama ihtimaline karşı panik yaşadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerini boşalttı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber: Tunahan KIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA