Antalya\'da Motosiklet Denetimi Yapıldı

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Antalya'da polis ekiplerince, motosiklet denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Toplam 74 ekip, 163 personelin katılımıyla 27 noktada yapılan uygulamalarda, 634 motosiklet ve 209 araç kontrol edildi.

Çalışmada, 5 aranan kişi yakalandı, 3 motosiklet trafikten men edildi, 121 araca idari para cezası uygulanırken 2 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.