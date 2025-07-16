Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö.'nün kullandığı 07 AKA 345 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 42 BCE 258 plakalı motosiklet, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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