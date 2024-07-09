Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde Nurten A. idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Nurten A. ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, Serik Devlet hastanesine kaldıran yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?